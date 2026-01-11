Трамп «закурил» кубинскую сигару после жёстких угроз Гаване

Отношения США и Кубы обострились после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским десантом. Госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинские власти серьёзной проблемой для Вашингтона. Трамп на это заверил, что хочет «помочь» народу Кубы и не рассматривает военный сценарий. Он при этом поддержал идею о назначении Рубио президентом страны и начал угрожать Гаване. Действующий же президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил о готовности защищать Родину «до последней капли крови».