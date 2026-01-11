Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп «закурил» кубинскую сигару после жёстких угроз Гаване

Президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага Кубы.

Источник: Life.ru

На изображении также присутствует надпись: «Лучшие в мире кубинские сигары». Сам Трамп, к слову, не является курильщиком.

Отношения США и Кубы обострились после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским десантом. Госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинские власти серьёзной проблемой для Вашингтона. Трамп на это заверил, что хочет «помочь» народу Кубы и не рассматривает военный сценарий. Он при этом поддержал идею о назначении Рубио президентом страны и начал угрожать Гаване. Действующий же президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил о готовности защищать Родину «до последней капли крови».

Самая оперативная информация о событиях вокруг операции США в Венесуэле и захвате Николаса Мадуро — в разделе «Атака США на Венесуэлу» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше