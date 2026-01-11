Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж»

По информации агентства, Берлин рассчитывает, что новая миссия поможет снизить напряжённость в отношениях с США на фоне заявлений об угрозах аннексии Гренландии. Формат сотрудничества должен продемонстрировать коллективный подход НАТО к вопросам безопасности в Арктике.
В качестве модели предлагается использовать уже действующую миссию «Балтийский страж», запущенную год назад для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море. Она предусматривает постоянное патрулирование, обмен разведданными и координацию между странами альянса.
Эксперты отмечают, что интерес НАТО к Арктике резко усилился из-за роста геополитической конкуренции, климатических изменений и расширения транспортных маршрутов, что делает регион одним из ключевых направлений будущего противостояния крупных держав.
Ранее газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники заявила, что американский президент Дональд Трамп поручил Объединённому командованию спецопераций США составить план вторжения в Гренландию.
