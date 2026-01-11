Пушков: либеральные СМИ объявили войну Трампу

Либеральные СМИ, прежде всего европейские, объявили «подлинную войну» президенту США Дональду Трампу, заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, западные издания критикуют Трампа практически по всем направлениям — из-за Гренландии, Украины, России и Венесуэлы, несмотря на то что ранее сами поддерживали давление на Каракас и оппозицию в этой стране. «Либеральные СМИ объявили подлинную войну Дональду Трампу. Они критикуют его за всё», — написал Пушков.
Сенатор отметил, что часть критики формально опирается на аргументы международного права, однако, по его мнению, истинные причины недовольства иные. Он считает, что СМИ выступили против Трампа не из-за самих нарушений, а потому что он действует «не так и не там», как ожидали его оппоненты. В частности, Пушков указал, что недовольство вызвали заявления о Гренландии, переговоры с Москвой вместо более активной поддержки Украины, а также отсутствие курса на полную смену власти в Венесуэле.
Пушков также подчеркнул, что западные СМИ, критикуя Трампа, ранее не ставили под сомнение действия предыдущих президентов США, включая военные операции в Ираке, Югославии и Ливии, а также поддержку радикальных группировок в Сирии. По его оценке, Трамп стал «наказанием» западным либералам за годы политически мотивированной лжи и оправдания внешних интервенций.
Ранее сообщалось, что африканские государства выступили с консолидированным осуждением действий США по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По данным западных СМИ, такая позиция стран Африки стала неожиданной для Вашингтона и была расценена как вызов политике Дональда Трампа.