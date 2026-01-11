Пушков: либеральные СМИ объявили войну Трампу

Сенатор отметил, что часть критики формально опирается на аргументы международного права, однако, по его мнению, истинные причины недовольства иные. Он считает, что СМИ выступили против Трампа не из-за самих нарушений, а потому что он действует «не так и не там», как ожидали его оппоненты. В частности, Пушков указал, что недовольство вызвали заявления о Гренландии, переговоры с Москвой вместо более активной поддержки Украины, а также отсутствие курса на полную смену власти в Венесуэле.