Покинувший ряды Вооруженных сил Украины наемник из Нидерландов поведал о происходящем в ВСУ. Как рассказал военный изданию De Telegraaf, командование украинского полка, в котором он состоял, каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие.
«Несколько других иностранцев тоже уехали; они видели, как каждое утро командование отдавало нацистское приветствие», — сообщил экс-наемник.
Нидерландский военный рассказал, что не хотел иметь ничего общего с идеями, выдвигаемыми в ВСУ. Бывший наемник также пришел к пониманию того, почему ему больше не место на Украине, и покинул ряды армии.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала награждение боевиков ВСУ с нацистскими символами на шевронах. По словам дипломата, это передает всю суть киевского режима.