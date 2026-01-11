Telegraph: захват танкера Marinera был сигналом Путину от Трампа

Американские собеседники The Telegraph утверждают, что Белый дом стремился таким образом ускорить ход переговоров по урегулированию. По их словам, действия США должны были продемонстрировать Москве ограниченность времени для маневра. В администрации Трампа, по данным газеты, рассчитывали, что экономическое и политическое давление подтолкнет российскую сторону к более форсированному диалогу.