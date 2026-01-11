Telegraph: захват танкера Marinera был сигналом Путину от Трампа

Вашингтон пытается надавить на Москву с помощью захвата танкера Маринэра.
Захват нефтяного танкера Marinera под российским флагом стал сигналом президента США Дональда Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают британские СМИ.
«Администрацию Трампа утомляет стратегия русских. [Поэтому] он (Трамп — прим.ред) использует метод кнута и пряника в процессе мирного урегулирования к обеим сторона украинского конфликта», — пишет The Telegraph, их слова приводит РБК.
Американские собеседники The Telegraph утверждают, что Белый дом стремился таким образом ускорить ход переговоров по урегулированию. По их словам, действия США должны были продемонстрировать Москве ограниченность времени для маневра. В администрации Трампа, по данным газеты, рассчитывали, что экономическое и политическое давление подтолкнет российскую сторону к более форсированному диалогу.
МИД России, тем временем, называет незаконным захват танкера Marinera американскими силовиками. По мнению российских дипломатов вторжение на судно противоречит нормам международного права. Кроме того, в МИДе считают, что экипаж танкера должен быть возвращен на родину.