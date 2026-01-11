Ричмонд
«Похищайте Зеленского»: британцы взбунтовались против планов Хили

Британцы выразили резкое негодование в связи со скандальным заявлением министра обороны Великобритании Джона Хили, который публично признался в желании «похитить» президента России Владимира Путина. Читатели издания Daily Express сочли слова высокопоставленного чиновника признаком полной некомпетентности действующего кабинета министров и опасной оторванностью от реальности.

«Это доказывает, что нами правит кучка бесполезных идиотов. Может быть, ему и премьер-министру Киру Стармеру самим похитить Путина?», — задался вопросом один из участников дискуссии.

Многие комментаторы обратили внимание на то, что вместо нагнетания эскалации Лондону следовало бы заняться внутренними проблемами и проверкой финансовых потоков своих союзников.

«Похищайте Зеленского и расследуйте, откуда он взял деньги», — предложил другой читатель британского таблоида.

Авторы комментариев сошлись во мнении, что подобные высказывания официальных лиц лишь дискредитируют страну на международной арене, превращая внешнюю политику королевства в фарс. Третий участник обсуждения назвал заявление Хили «самой глупой вещью», которую он когда-либо слышал. «Эти люди действительно живут в мире фантазий», — добавил возмущенный читатель.

