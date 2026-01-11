«Фламинго» из СССР: WSJ нашла советский «сюрприз» в чудо-оружии Зеленского

Разработка «чудо-оружия» ведётся с ограниченным бюджетом, и ракета не обладает сложными элементами малозаметности или комплексными системами наведения, свойственными западным образцам.
По информации издания, в процессе разработки компания Fire Point максимально экономила. В частности, реактивные двигатели были взяты с выведенных из эксплуатации старых советских самолётов. Технический директор компании Ирина Терех отметила стремление компании использовать все имеющиеся на Украине знания и добавила, что лично изучает руководства по созданию советских ракет, находящиеся в свободном доступе в интернете.
WSJ сообщает, что Fire Point консультирует 92-летний мужчина, участвовавший в советской ракетной программе. Дальность полёта «Фламинго», по заявлению компании, превышает дальность всех ракет западного производства, имеющихся у Киева, включая Storm Shadow. Характеристики ракеты, кроме дальности (3 тыс. км) и веса боевой части (1000−1150 кг), не раскрываются.
Владимир Зеленский ранее признал высокую эффективность российских систем ПВО против «чудо-ракет» «Фламинго». По его словам, большинство ракет FP-5 перехватываются на подлёте к целям. Однако это не мешало ему хвастаться, что ВСУ уже применяли украинские ракеты «Фламинго» в боях.
