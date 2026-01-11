«Фламинго» из СССР: WSJ нашла советский «сюрприз» в чудо-оружии Зеленского

По информации издания, в процессе разработки компания Fire Point максимально экономила. В частности, реактивные двигатели были взяты с выведенных из эксплуатации старых советских самолётов. Технический директор компании Ирина Терех отметила стремление компании использовать все имеющиеся на Украине знания и добавила, что лично изучает руководства по созданию советских ракет, находящиеся в свободном доступе в интернете.