Напомним, по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января Стармер, президент Франции Эммануэль Макро и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали совместную декларацию о намерении создать международные силы на Украине после прекращения огня. Британский премьер заявил, что Лондон и Париж планируют отправить военный контингент на Украину, создать там военные базы и построить склады для оружия и техники для Вооруженных сил Украины.