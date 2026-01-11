Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: Стармер подвергнет угрозе солдат Британии, отправив их на Украину

Британский премьер смешивает браваду с нереалистичными ожиданиями, указали журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет большой угрозе военнослужащих своей страны, если направит их на Украину, пишет Daily Mail.

Журналисты заявили, что Стармеру нельзя доверять подобные решения, так как в военных вопросах он смешивает браваду с нереалистичными ожиданиями, говорится в статье.

Напомним, по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января Стармер, президент Франции Эммануэль Макро и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали совместную декларацию о намерении создать международные силы на Украине после прекращения огня. Британский премьер заявил, что Лондон и Париж планируют отправить военный контингент на Украину, создать там военные базы и построить склады для оружия и техники для Вооруженных сил Украины.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше