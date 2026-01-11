CNN: в Белом доме исключили отправку войск США в Иран для подавления протестов

В администрации США опасаются, что удары по Ирану могут сплотить иранский народ вокруг властей страны или спровоцировать ответные военные действия со стороны исламской республики, пояснили собеседники CNN. По словам источников телеканала, Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о вмешательстве, но «всерьез рассматривает возможность принятия мер, поскольку число погибших в Иране продолжает расти».