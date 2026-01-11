Ричмонд
Глава МИД Кубы парировал угрозы Трампа по венесуэльской нефти

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о праве страны импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать. Это заявление прозвучало в ответ на критику экс-президента США Дональда Трампа относительно венесуэльской нефти.

Источник: Life.ru

В своём посте в соцсети X Родригес подчеркнул, что Куба, как любое другое государство, имеет право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним мерам США.

«Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США», — написал он.

Отношения США и Кубы обострились после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывоза в Америку. Госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинские власти серьёзной проблемой для Белого дома. Трамп на это заверил в планах «помочь» народу Кубы. Он при этом поддержал идею о назначении Рубио президентом страны и начал угрожать Гаване. Действующий же президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил о готовности защищать Родину «до последней капли крови».

Самая оперативная информация о событиях вокруг операции США в Венесуэле и захвате Николаса Мадуро — в разделе «Атака США на Венесуэлу» на Life.ru.

