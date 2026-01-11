Глава МИД Кубы парировал угрозы Трампа по венесуэльской нефти

Отношения США и Кубы обострились после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывоза в Америку. Госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинские власти серьёзной проблемой для Белого дома. Трамп на это заверил в планах «помочь» народу Кубы. Он при этом поддержал идею о назначении Рубио президентом страны и начал угрожать Гаване. Действующий же президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил о готовности защищать Родину «до последней капли крови».