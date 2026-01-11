Ричмонд
Призывавший похитить Путина британский министр застрял в поезде в Киеве

Поезд с министром обороны Великобритании Джоном Хили был вынужден экстренно остановиться во время его визита в Киев. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной остановки стала ракетно-дроновая атака поблизости.

Ранее Хили заявил, что, если бы была возможность похитить любого мирового лидера, он выбрал бы президента России Владимира Путина.

Это высказывание прозвучало на фоне недавней операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в ответ на эти слова заявил, что Хили просто хочет привлечь внимание.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
