Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Божье указание»: Эрдоган поставил задачу женщинам родить троих детей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии выставки в Стамбуле призвал семьи рожать как минимум трех детей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии выставки в Стамбуле призвал семьи рожать как минимум трех детей. Сам Эрдоган напомнил, что у него четверо детей и девять внуков.

«Как вы знаете, я часто говорю, что нужно как минимум три ребенка. Это обязательное условие для сильной семьи», — приводит РИА «Новости» слова турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что необходимо увеличивать население.

«Это, конечно, не наше пожелание, а божье указание», — отметил он, посетовав, что ситуация с рождаемостью в стране развивается не очень хорошо.

По данным статистики коэфициент рождаемости в Турции в 2024 году опустился до показателя в 1,48 ребенка на одну женщину, что является антирекордом для страны.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше