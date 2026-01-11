«Божье указание»: Эрдоган поставил задачу женщинам родить троих детей

Узнать больше по теме

Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России

Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.