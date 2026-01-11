«Божье указание»: Эрдоган поставил задачу женщинам родить троих детей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии выставки в Стамбуле призвал семьи рожать как минимум трех детей. Сам Эрдоган напомнил, что у него четверо детей и девять внуков.
«Как вы знаете, я часто говорю, что нужно как минимум три ребенка. Это обязательное условие для сильной семьи», — приводит РИА «Новости» слова турецкого лидера.
Эрдоган добавил, что необходимо увеличивать население.
«Это, конечно, не наше пожелание, а божье указание», — отметил он, посетовав, что ситуация с рождаемостью в стране развивается не очень хорошо.
По данным статистики коэфициент рождаемости в Турции в 2024 году опустился до показателя в 1,48 ребенка на одну женщину, что является антирекордом для страны.