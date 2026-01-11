Ричмонд
Дмитриев: Х может раскрыть, насколько сильно Стармер настроен против Трампа

Глава РФПИ объяснил, зачем британский премьер добивается блокировки соцсети.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X*, потому что это поможет скрыть настрой политика против американского президента Дональда Трампа, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой возможность введения запрета на доступ к соцсети Х. Британия подняла этот вопрос после того, как стало известно о возможности интегрированного в соцсеть чат-бота на основе ИИ Grok создавать по запросу пользователей неподобающие изображения.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

