Дмитриев: Х может раскрыть, насколько сильно Стармер настроен против Трампа

Ранее сообщалось, что Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой возможность введения запрета на доступ к соцсети Х. Британия подняла этот вопрос после того, как стало известно о возможности интегрированного в соцсеть чат-бота на основе ИИ Grok создавать по запросу пользователей неподобающие изображения.