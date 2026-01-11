Пушков: Либеральные СМИ объявили Трампу подлинную войну

К слову, Трамп сейчас сталкивается с новой волной критики на международной арене из-за своей жёсткой риторики и действий. На фоне споров вокруг внешней политики Белого дома накануне появилась информация, что президент США поручил военному командованию проработать план возможного вторжения в Гренландию — именно это вызвало особенно резкую реакцию в Европе. Кроме того, в публичном поле обсуждаются и его заявления в адрес Кубы: сообщалось, что Трамп усиливает давление на Гавану и требует «пойти на сделку», сопровождая это угрозами. Всё это добавляет аргументов тем, кто считает, что новая администрация выбирает силовой стиль и готова повышать ставки в переговорах.