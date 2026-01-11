Пушков: Либеральные СМИ объявили Трампу подлинную войну

Пушков напомнил, что те же СМИ раньше резко выступали против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поддерживали Хуана Гуайдо в период, когда он пытался объявить себя президентом страны. Сейчас же, по мнению сенатора, тон изменился — и Трампа атакуют не из-за самого факта нарушения международного права, а потому что, как он считает, Вашингтон делает это «не так», как было бы удобно этим медиа.
«Иными словами, Трамп делает не то и не так, как им хотелось бы. За это они его и критикуют», — написал сенатор в телеграм-канале, добавив, что есть темы, где критики почти не слышно: удары по Ирану и полная поддержка Израиля, которые он назвал «табу» для либеральных СМИ.
При этом Пушков отдельно отметил, что сам Трамп, по его оценке, нередко вольно обращается с фактами, «изобретает несуществующие» и выстраивает картину событий так, как ему выгодно.
К слову, Трамп сейчас сталкивается с новой волной критики на международной арене из-за своей жёсткой риторики и действий. На фоне споров вокруг внешней политики Белого дома накануне появилась информация, что президент США поручил военному командованию проработать план возможного вторжения в Гренландию — именно это вызвало особенно резкую реакцию в Европе. Кроме того, в публичном поле обсуждаются и его заявления в адрес Кубы: сообщалось, что Трамп усиливает давление на Гавану и требует «пойти на сделку», сопровождая это угрозами. Всё это добавляет аргументов тем, кто считает, что новая администрация выбирает силовой стиль и готова повышать ставки в переговорах.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.