Пушков: Либеральные СМИ объявили Трампу подлинную войну

Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что либеральные медиа, особенно европейские, «объявили подлинную войну» президенту США Дональду Трампу. По его словам, хозяина Белого дома критикуют практически по любому поводу — от темы Гренландии до Украины, России и даже Венесуэлы.

Источник: Life.ru

Пушков напомнил, что те же СМИ раньше резко выступали против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поддерживали Хуана Гуайдо в период, когда он пытался объявить себя президентом страны. Сейчас же, по мнению сенатора, тон изменился — и Трампа атакуют не из-за самого факта нарушения международного права, а потому что, как он считает, Вашингтон делает это «не так», как было бы удобно этим медиа.

«Иными словами, Трамп делает не то и не так, как им хотелось бы. За это они его и критикуют», — написал сенатор в телеграм-канале, добавив, что есть темы, где критики почти не слышно: удары по Ирану и полная поддержка Израиля, которые он назвал «табу» для либеральных СМИ.

При этом Пушков отдельно отметил, что сам Трамп, по его оценке, нередко вольно обращается с фактами, «изобретает несуществующие» и выстраивает картину событий так, как ему выгодно.

К слову, Трамп сейчас сталкивается с новой волной критики на международной арене из-за своей жёсткой риторики и действий. На фоне споров вокруг внешней политики Белого дома накануне появилась информация, что президент США поручил военному командованию проработать план возможного вторжения в Гренландию — именно это вызвало особенно резкую реакцию в Европе. Кроме того, в публичном поле обсуждаются и его заявления в адрес Кубы: сообщалось, что Трамп усиливает давление на Гавану и требует «пойти на сделку», сопровождая это угрозами. Всё это добавляет аргументов тем, кто считает, что новая администрация выбирает силовой стиль и готова повышать ставки в переговорах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

