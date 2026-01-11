Берлин пытается спасти Гренландию от аннексии с помощью «Арктического стража»

«Никогда еще не было так важно инвестировать в трансатлантическое партнерство, чтобы оставаться в состоянии формировать мировой порядок», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед вылетом в Вашингтон на встречу с госсекретарем США Марко Рубио.