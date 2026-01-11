Берлин пытается спасти Гренландию от аннексии с помощью «Арктического стража»

Германия инициирует создание специальной военной миссии НАТО под названием «Арктический страж» для развертывания в Гренландии. Цель проекта — предотвратить возможную аннексию острова Соединенными Штатами и продемонстрировать администрации Дональда Трампа решимость Европы самостоятельно защищать свои интересы на Крайнем Севере. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.
«Никогда еще не было так важно инвестировать в трансатлантическое партнерство, чтобы оставаться в состоянии формировать мировой порядок», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед вылетом в Вашингтон на встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
По данным медиаресурса, европейская группа стран, возглавляемая Берлином и Лондоном, рассматривает возможность отправки дополнительного воинского контингента в арктический регион.
«Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за угроз аннексии Гренландии», — уточняет издание.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже поддержал эту инициативу, призвав союзников по альянсу существенно нарастить военное присутствие на стратегически важных арктических территориях. Моделью для новой миссии должен стать проект «Балтийский страж», который ранее использовался для укрепления восточных флангов НАТО.