Поезд с министром обороны Великобритании остановился в Киеве из-за атаки

Поезд, в котором находился министр обороны Великобритании Джон Хили, экстренно остановился во время его визита в Киев.

Источник: Аргументы и факты

Поезд, в котором находился министр обороны Великобритании Джон Хили, был вынужден экстренно остановиться во время его визита в Киев из-за ракетно-дроновой атаки поблизости. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, атака произошла в тот же день в районе маршрута следования поезда. В связи с этим движение состава было временно приостановлено в целях безопасности.

Министр обороны Великобритании находился на Украине с официальным визитом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания Джона Хили о президенте РФ Владимире Путине, охарактеризовав их как «влажные фантазии». В Госдуме также заявили, что подобные заявления британского министра носят провокационный характер.

