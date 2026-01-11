Поезд с министром обороны Великобритании остановился в Киеве из-за атаки

Поезд, в котором находился министр обороны Великобритании Джон Хили, был вынужден экстренно остановиться во время его визита в Киев из-за ракетно-дроновой атаки поблизости. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По данным издания, атака произошла в тот же день в районе маршрута следования поезда. В связи с этим движение состава было временно приостановлено в целях безопасности.
Министр обороны Великобритании находился на Украине с официальным визитом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания Джона Хили о президенте РФ Владимире Путине, охарактеризовав их как «влажные фантазии». В Госдуме также заявили, что подобные заявления британского министра носят провокационный характер.