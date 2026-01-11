Reuters: одной из целей операции США в Венесуэле было послать Китаю сигнал

Одной из целей операции США в Венесуэле, в ходе которой захватили президента страны Николаса Мадуро, было послать Китаю сигнал: «держитесь подальше от Америки», пишет Reuters.
По данным агентства, в течение 20 лет Китай стремился наращивать влияние в Латинской Америке не только ради экономических возможностей, но и чтобы «закрепиться на стратегическом уровне у границ своего главного геополитического соперника».
«Несколько чиновников администрации Трампа заявили агентству, что действия президента США против Мадуро были отчасти направлены на противодействие амбициям Китая», — сказано в материале.
Напомним, США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы 3 января. Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, она принесла присягу.
Ранее сообщалось, что военные США применили некое секретное оружие при захвате Николаса Мадуро.