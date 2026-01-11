Настоящей причиной стремления премьер-министра Великобритании Кира Стармера заблокировать социальную сеть X на территории страны является желание скрыть факты его личной неприязни к президенту США Дональду Трампу. С таким заявлением выступил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Стармер на самом деле настроен против Трампа», — написал российский чиновник на своей официальной странице в этой социальной сети.
Дмитриев подкрепил свои слова ссылкой на собственную публикацию от 4 августа 2025 года. В ней содержится видеозапись, на которой Стармер прямо заявляет, что выступает против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.
Официальным же поводом для возможного запрета платформы в Великобритании стали претензии к новой функции искусственного интеллекта Grok. В минувший четверг Кир Стармер выразил готовность заблокировать ресурс из-за появления сгенерированных нейросетью сексуализированных изображений. В Лондоне утверждают, что это несет угрозу общественной морали.