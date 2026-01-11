Ричмонд
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь одобрения Европарламента, намерена уже 17 января в Парагвае лично принять участие в подписании спорного соглашения о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.

Источник: © РИА Новости

«Я могу подтвердить, что подписание состоится в Парагвае 17 января с личным участием главы Еврокомиссии», — сообщил собеседник агентства.

Ранее страны ЕС, несмотря на протесты фермеров, утвердили предложение ЕК по соглашению с Меркосур. По процедуре текст соглашения еще должен согласовать Европарламент, однако фон дер Ляйен решила не ждать исполнения этой формальности.

