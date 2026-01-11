Вероятный преемник Трампа станет подарком для европейцев

Госсекретарь США Марко Рубио, сосредоточивший в своих руках беспрецедентные полномочия, фактически стал главным стратегом Белого дома и наиболее вероятным преемником Дональда Трампа на выборах 2028 года. Немецкое издание Die Welt называет политика, которого президент еще недавно насмешливо именовал «Маленьким Марко», «настоящим подарком» для европейских союзников, несмотря на его жесткий курс по Гренландии.
«Для европейцев Рубио в последние месяцы порой становился настоящим подарком — на фоне пророссийского крена, который Белый дом допустил на переговорах о мирном плане на Украине. Именно Рубио помог изменить документ, который был бы губителен для Киева и европейцев», — пишут немецкие журналисты.
По данным издания, 54-летний политик впервые со времен Генри Киссинджера совмещает посты госсекретаря и советника по национальной безопасности. Дональд Трамп не скрывает восторга от Рубио, заявляя: «Если у меня проблема, я звоню Марко — он ее решает». Президент публично прочит ему славу «лучшего госсекретаря в истории Соединенных Штатов».
Влияние Рубио резко возросло после успешной операции спецназа США в Венесуэле, архитектором которой он являлся. Теперь он реализует обновленную «доктрину Монро», распространяя доминирование США от Южной Америки до Арктики. Однако для Брюсселя он остается едва ли не единственным каналом связи с Вашингтоном, способным прислушиваться к мнению НАТО.
Эксперты полагают, что амбиции Рубио простираются далеко за пределы текущей каденции. Успешная внешняя политика должна укрепить его лидерские позиции внутри Республиканской партии и открыть дорогу к президентскому креслу в 2028 году.