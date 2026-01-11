Вероятный преемник Трампа станет подарком для европейцев

Влияние Рубио резко возросло после успешной операции спецназа США в Венесуэле, архитектором которой он являлся. Теперь он реализует обновленную «доктрину Монро», распространяя доминирование США от Южной Америки до Арктики. Однако для Брюсселя он остается едва ли не единственным каналом связи с Вашингтоном, способным прислушиваться к мнению НАТО.