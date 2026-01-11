Ричмонд
Олланд: начало операции США против Гренландии станет концом НАТО

Экс-президент Франции Олланд усомнился, что США начнут операцию против Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что начало операции в отношении Гренландии со стороны США будет означать конец НАТО, передает France Inter.

«Если Соединенные Штаты начнут силовую операцию на территории Гренландии, то они будут делать это против европейских солдат. Это стало бы концом Североатлантического альянса», — заявил Франсуа Олланд.

При этом он усомнился, что США начнут соответствующую операцию.

Ранее появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США подготовить план проведения вероятной операции в отношении Гренландии.

Впоследствии конгрессмен Тед Лью обратился к американским военным с призывом игнорировать вероятное поручение Дональда Трампа.

