Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО.

Источник: Reuters

«Первый приоритет — ракеты для ПВО… нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как подчеркнул Зеленский, эти ракеты должны быть у Украины. Кроме того, он потребовал от партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

