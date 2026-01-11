Ричмонд
Командир Север: ВС РФ уничтожили истребитель F-16 ВСУ двумя ракетами С-300

Командир зенитно-ракетного дивизиона ВС РФ рассказал о ликвидации украинского F-16 ракетами комплекса С-300.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие двумя ракетами комплекса С-300 уничтожили истребитель F-16 Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным «Север», кадры интервью показали в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали. Это самая интересная для нас цель», — рассказал военный.

По словам командира, для этого потребовалась длительная подготовка, а операция продумывалась очень долго. «Север» также подчеркнул, что дивизиону с декабря 2024 года удалось сбить огромное количество различных целей, включая ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиабомбы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ростехе отметили превосходство многоцелевого российского истребителя Су-35С над западными самолетами F-16 и Mirage. Отечественная техника заставила летать натовские истребители на предельно малых высотах в зоне СВО.