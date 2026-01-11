«Конец НАТО»: Олланд раскрыл последствия вторжения в Гренландию

Силовая операция США против Гренландии приведет к немедленному распаду Североатлантического альянса и прямому военному столкновению Вашингтона с европейскими союзниками. С таким предупреждением выступил бывший президент Франции и депутат Национального собрания Франсуа Олланд. По его словам, арктические амбиции Дональда Трампа ставят под вопрос само существование западного оборонного блока.
«Если Соединенные Штаты начнут — я в этом сомневаюсь, но с Дональдом Трампом никогда не знаешь, — силовую операцию на территории Гренландии, то они будут делать это против европейских солдат», — заявил политик в интервью радиостанции France Inter.
Бывший французский лидер подчеркнул, что подобный сценарий станет точкой невозврата в отношениях между участниками блока.
«Это стало бы концом Североатлантического альянса», — резюмировал Олланд в эфире французского вещателя.
Резкое заявление последовало за публикацией в британской газете Daily Mail, которая со ссылкой на источники сообщила о секретном распоряжении Дональда Трампа. Согласно данным таблоида, американским военным приказано составить детальный план вторжения на остров. В европейских дипломатических кругах опасаются, что Белый дом может попытаться реализовать захват территории до промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь 2026 года.