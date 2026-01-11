«И самое главное — как мы заменим 100-тысячный американский постоянный военный контингент, который является хребтом военной силы в Европе? Кто станет нашей европейской постоянной “опорной” силой? Немцы? Совокупность 27 “бонсай-армий” — армий, которые выглядят красиво, но подрезаны, уменьшены, усечены? Или, как уже предлагали десять лет назад Жан-Клод Юнкер, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и как сегодня поддерживают эксперты и европейцы, создание мощной постоянной “европейской военной силы” численностью 100 тысяч военнослужащих?» — задался он вопросом, выступая на Национальной конференции 2026 «Европа под давлением» в Стокгольме.
Кубилюс назвал необходимым создание Европейского совета безопасности в составе около 10−12 членов для обсуждения ключевых вопросов обороны Евросоюза.
«Именно поэтому с самого начала нашего мандата мы запустили всю повестку “Оборонная готовность 2030”. Потому что мы понимали, что Европа находится под давлением оборонных вызовов. И что нам нужен “большой взрыв” в сфере обороны. Тогда ещё не было Стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии. Сегодня ещё более очевидно, что нам необходимо строить независимость Европы», — добавил еврокомиссар.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа было изменено на менее агрессивное — «Готовность 2030» — из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.