Военнослужащий уточнил, что истребитель удалось поразить не с первой попытки: «Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали». По его словам, перед боевой работой была длительная подготовка, операцию продумывали заранее: «Ловили, выжидали».
Север также сообщил, что их расчёт получил современный комплекс в декабре 2024 года и за время службы поражал разные типы целей — от беспилотников до ракет ATACMS, реактивных снарядов HIMARS и управляемых авиабомб.
Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков также заявил, что российские системы ПВО превосходят западные аналоги. Он назвал Patriot «старой разработкой» и отметил, что российские комплексы, включая С-300В4, «уже опробованы войной» и, по его словам, надёжно прикрывают войска и населённые пункты, работая как по самолётам, так и по высокоточному оружию.
Кстати, в 2025 году украинская авиация потеряла порядка 20 истребителей, в том числе F-16. Зимой 2025-го потери оцениваются в шесть самолётов: в воздушных боях были уничтожены по одному Су-27 и МиГ-29, ещё четыре машины (три МиГ-29 и один Су-27) сбили расчёты ПВО.
В марте сообщалось о потере ещё трёх МиГ-29 в результате работы ПВО, а также об одном самолёте, сбитом в воздушном бою. В апреле российское оборонное ведомство заявляло о первом уничтожении F-16 на вооружении ВСУ и о поражении Су-27. В мае ещё один МиГ-29 был выведен из строя средствами ПВО.
