«Мы знаем всё»: Зеленский потребовал вскрыть ракетные склады Европы

Владимир Зеленский выступил с резким требованием к европейским лидерам немедленно вскрыть стратегические резервы и передать в распоряжение Киева все имеющиеся запасы ракет для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что обладает детальной информацией о скрытых мощностях на военных объектах стран Евросоюза.
«Первый приоритет — ракеты для ПВО… нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Помимо прямой передачи европейских арсеналов, Зеленский потребовал от партнеров возобновить и увеличить финансирование американской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В рамках этой инициативы европейские государства фактически оплачивают закупки вооружения для нужд ВСУ напрямую из запасов Соединенных Штатов.
В своем заявлении он также указал, что сегодня целый день принимал отчеты от чиновников о ситуации с восстановлением электричества и отопления в регионах. «Есть общины, где ситуация до сих пор очень сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел пограничных областей. В Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, произошедшего позавчера. Главная задача — восстановить энергообеспечение всех домов», — написал Зеленский.