«Мы знаем всё»: Зеленский потребовал вскрыть ракетные склады Европы

В своем заявлении он также указал, что сегодня целый день принимал отчеты от чиновников о ситуации с восстановлением электричества и отопления в регионах. «Есть общины, где ситуация до сих пор очень сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел пограничных областей. В Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара, произошедшего позавчера. Главная задача — восстановить энергообеспечение всех домов», — написал Зеленский.