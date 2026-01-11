Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается поддерживать предоставление гарантий Евросоюза на 90 млрд евро для Киева. Об этом сообщает издание Aktuality.
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна сохранит участие в переговорах в формате «коалиции желающих» и направит туда своего представителя, однако военная помощь Украине больше оказываться не будет. Он также отметил, что словацкие военные не станут участвовать в возможном развертывании многонациональных сил на территории Украины.
Таким образом, Братислава намерена ограничить свое участие в украинском направлении политическим диалогом без военной составляющей.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предоставление Украине запрашиваемых 800 млрд евро приведет Европу к экономическому краху. По его словам, такая сумма почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии и ослабит экономику Евросоюза. Орбан подчеркнул, что приоритетом для Будапешта остаются собственные граждане, а не дополнительная финансовая поддержка Киева.