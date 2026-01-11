Словакия прекращает военную помощь Украине.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна сохранит участие в переговорах в формате «коалиции желающих» и направит туда своего представителя, однако военная помощь Украине больше оказываться не будет. Он также отметил, что словацкие военные не станут участвовать в возможном развертывании многонациональных сил на территории Украины.