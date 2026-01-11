Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана

В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв «террористов» — так власти страны стали называть погромщиков.