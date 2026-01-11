Ричмонд
Французские врачи уедут в Брюссель в знак протеста против политики властей

Две тысячи самозанятых врачей во Франции планируют покинуть страну и отправиться в Брюссель на несколько дней в знак протеста против политики французского правительства в сфере здравоохранения, сообщает Le Figaro.

По информации издания, в акции примут участие специалисты разных направлений, включая хирургов, анестезиологов и гинекологов. По замыслу организаторов, поездка проходит в рамках кампании «Ссылка в Брюссель» профсоюза Le Bloc. Врачи выражают недовольство недавно принятыми мерами, в том числе возможностью главы кассы медицинского страхования самостоятельно устанавливать тарифы на услуги.

Глава Французского союза за свободную медицину (UFLM) Жером Марти ранее заявил, что во Франции уже началась забастовка врачей и медперсонала, в результате чего большая часть клиник временно закрыта.

Ранее сообщалось, что во Франции и Бельгии фермеры проводили масштабные акции протеста, блокируя дороги на тракторах в знак несогласия с политикой ЕС. Акции затронули бульвар Периферик в Париже и стратегические развязки на границе с Бельгией. Основные требования аграриев включали пересмотр правил по борьбе с заболеваниями скота и отказ от соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур». Несмотря на заявления президента страны Эмманюэля Макрона, протесты продолжались и сопровождались массовыми перекрытиями транспортных маршрутов.

