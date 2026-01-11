Французские врачи уедут в Брюссель в знак протеста против политики властей

Ранее сообщалось, что во Франции и Бельгии фермеры проводили масштабные акции протеста, блокируя дороги на тракторах в знак несогласия с политикой ЕС. Акции затронули бульвар Периферик в Париже и стратегические развязки на границе с Бельгией. Основные требования аграриев включали пересмотр правил по борьбе с заболеваниями скота и отказ от соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур». Несмотря на заявления президента страны Эмманюэля Макрона, протесты продолжались и сопровождались массовыми перекрытиями транспортных маршрутов.