Французские врачи уедут в Брюссель в знак протеста против политики властей

По информации издания, в акции примут участие специалисты разных направлений, включая хирургов, анестезиологов и гинекологов. По замыслу организаторов, поездка проходит в рамках кампании «Ссылка в Брюссель» профсоюза Le Bloc. Врачи выражают недовольство недавно принятыми мерами, в том числе возможностью главы кассы медицинского страхования самостоятельно устанавливать тарифы на услуги.
Глава Французского союза за свободную медицину (UFLM) Жером Марти ранее заявил, что во Франции уже началась забастовка врачей и медперсонала, в результате чего большая часть клиник временно закрыта.
Ранее сообщалось, что во Франции и Бельгии фермеры проводили масштабные акции протеста, блокируя дороги на тракторах в знак несогласия с политикой ЕС. Акции затронули бульвар Периферик в Париже и стратегические развязки на границе с Бельгией. Основные требования аграриев включали пересмотр правил по борьбе с заболеваниями скота и отказ от соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур». Несмотря на заявления президента страны Эмманюэля Макрона, протесты продолжались и сопровождались массовыми перекрытиями транспортных маршрутов.
