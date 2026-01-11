Сын последнего шаха Ирана призвал Трампа к сотрудничеству

Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом к сотрудничеству по иранскому вопросу.
Выступая в эфире FOX TV, Пехлеви заявил, что Трамп уже вошёл в историю как политик, приверженный миру и борьбе со злом. Он назвал американского лидера полной противоположностью Бараку Обаме и Джо Байдену и выразил надежду, что его политическое наследие удастся «навсегда закрепить».
«Давайте надеяться, что мы сможем навсегда закрепить это наследие, освободив Иран, чтобы мы вместе с вами смогли снова сделать Иран великим», — сказал Пехлеви.
Он также предложил президенту США партнёрство и заявил о готовности вернуться в Иран при первой же возможности.
Ранее CNN сообщал, что Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения американских военных на территории Ирана даже в случае возможного вмешательства. По данным телеканала, в Белом доме опасаются, что силовые действия могут привести к негативным последствиям, включая консолидацию иранского общества вокруг действующей власти или ответные меры со стороны Тегерана.