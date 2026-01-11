Сын последнего шаха Ирана призвал Трампа к сотрудничеству

Ранее CNN сообщал, что Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения американских военных на территории Ирана даже в случае возможного вмешательства. По данным телеканала, в Белом доме опасаются, что силовые действия могут привести к негативным последствиям, включая консолидацию иранского общества вокруг действующей власти или ответные меры со стороны Тегерана.