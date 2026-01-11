Ричмонд
Посла Великобритании вызвали в иранский МИД

Британский посол в Иране Хьюго Шортер был вызван в МИД после того как британский активист сорвал иранский флаг со здания иранского посольства в Лондоне.

Также основанием для вызова посла стали «заявления руководителя МИД Британии», которые в иранском МИД сочли вмешательством. Послу был выражен решительный протест.

Акции протеста в Иране продолжаются с декабря. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. Около трех дней в стране ограничен интернет.

