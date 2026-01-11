«Мы все знаем»: Зеленский потребовал отдать спрятанные от него резервы НАТО

Офис президента Украины пояснил, что в рамках программы PURL союзники заказывают для Украины вооружение из американских арсеналов с последующим восполнением собственных складов. Киев рассчитывает, что страны Европы возьмут на себя дополнительное финансирование закупок ракет и средств ПВО, чтобы закрыть дефицит боеприпасов на зиму и весну. Отдельно в администрации Зеленского указали, что Украина ожидает от партнеров решений, которые позволят «синхронизировать» национальные запасы стран НАТО с потребностями ВСУ по прикрытию энергетических объектов и логистических маршрутов.