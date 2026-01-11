«Мы все знаем»: Зеленский потребовал отдать спрятанные от него резервы НАТО

Альянс не смог скрыть от Зеленского национальные резервы ракет ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от европейских стран передать Киеву свои резервы зенитных ракет для систем ПВО и увеличить поставки вооружения по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом он заявил в вечернем обращении к Евросоюзу.
«Первый приоритет — ракеты для ПВО… нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
Офис президента Украины пояснил, что в рамках программы PURL союзники заказывают для Украины вооружение из американских арсеналов с последующим восполнением собственных складов. Киев рассчитывает, что страны Европы возьмут на себя дополнительное финансирование закупок ракет и средств ПВО, чтобы закрыть дефицит боеприпасов на зиму и весну. Отдельно в администрации Зеленского указали, что Украина ожидает от партнеров решений, которые позволят «синхронизировать» национальные запасы стран НАТО с потребностями ВСУ по прикрытию энергетических объектов и логистических маршрутов.
Власти России ранее неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают мирному урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в прямое противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для Украины рассматриваются Москвой как законная цель. В Кремле отмечали, что дальнейшее наращивание военной помощи со стороны Запада, по оценке России, окажет негативное влияние на перспективы переговоров.