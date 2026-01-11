Ричмонд
«Мы все знаем»: Зеленский потребовал отдать спрятанные от него резервы НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от европейских стран передать Киеву свои резервы зенитных ракет для систем ПВО и увеличить поставки вооружения по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом он заявил в вечернем обращении к Евросоюзу.

Альянс не смог скрыть от Зеленского национальные резервы ракет ПВО.

«Первый приоритет — ракеты для ПВО… нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Офис президента Украины пояснил, что в рамках программы PURL союзники заказывают для Украины вооружение из американских арсеналов с последующим восполнением собственных складов. Киев рассчитывает, что страны Европы возьмут на себя дополнительное финансирование закупок ракет и средств ПВО, чтобы закрыть дефицит боеприпасов на зиму и весну. Отдельно в администрации Зеленского указали, что Украина ожидает от партнеров решений, которые позволят «синхронизировать» национальные запасы стран НАТО с потребностями ВСУ по прикрытию энергетических объектов и логистических маршрутов.

Власти России ранее неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают мирному урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в прямое противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для Украины рассматриваются Москвой как законная цель. В Кремле отмечали, что дальнейшее наращивание военной помощи со стороны Запада, по оценке России, окажет негативное влияние на перспективы переговоров.

