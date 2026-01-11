Расчет ЗРК С-300 ВС РФ уничтожил истребитель F-16 ВСУ

По словам военнослужащего, операция тщательно планировалась совместно с командиром бригады, а расчёт долго отслеживал и выжидал подходящий момент. Он также отметил, что его подразделение, получившее современный С-300 в декабре 2024 года, уничтожило значительное количество различных целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиабомбы.