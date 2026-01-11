Расчёт зенитного ракетного комплекса С-300 Воздушно-космических сил России успешно поразил украинский истребитель F-16. Как рассказал в эксклюзивном интервью для программы «Соловьёв Live» командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север, для уничтожения цели потребовалось два пуска: первая ракета поразила самолёт, вторая добила его.
По словам военнослужащего, операция тщательно планировалась совместно с командиром бригады, а расчёт долго отслеживал и выжидал подходящий момент. Он также отметил, что его подразделение, получившее современный С-300 в декабре 2024 года, уничтожило значительное количество различных целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиабомбы.
Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул техническое превосходство российских систем ПВО над западными аналогами. Он заявил, что комплекс Patriot является устаревшей разработкой, навязанной странам НАТО, тогда как российские комплексы, такие как С-300В4, обладают более высокими тактико-техническими характеристиками и уже проверены в реальных боевых условиях.
По его словам, эти системы надёжно прикрывают войска и населённые пункты, эффективно поражая как аэродинамические цели, так и высокоточное оружие, а российские военные специально готовятся к противодействию технике альянса.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал вскрыть ракетные склады Европы.
