Сын шаха Пехлеви заявил о готовности возглавить Иран

Наследник низложенного в 1979 году шаха Реза Пехлеви заявил о намерении приехать в Иран, чтобы взять на себя руководство государством в переходный период. Такую информацию от имени самого претендента на престол распространил телеканал Fox News.

Этот визит станет для него первым почти за пятьдесят лет. Он принял такое решение в условиях продолжающихся протестов в стране.

«Прошло много времени, но я скоро буду там. Я готов вернуться в Иран и уже планирую это. Меня просят вмешаться и возглавить этот переходный период, я могу сказать, что готов к этому», — заявил он.

Из публикаций в соцсетях претендента на престол также следует, что он агитировал граждан начать всеобщую остановку работы. Эта мера, как он полагает, необходима для последующего занятия и удержания стратегических объектов и улиц. Кроме того, Пехлеви прямо обращался к президенту США Дональду Трампу, призывая того вмешаться в иранские дела.

Ранее сообщалось, что лидер Ирана обвинил протестующих в желании угодить Трампу. Али Хаменеи заявил, что демонстранты работают на руку иностранным державам и по их указке.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

