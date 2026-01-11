Сын шаха Пехлеви заявил о готовности возглавить Иран

Этот визит станет для него первым почти за пятьдесят лет. Он принял такое решение в условиях продолжающихся протестов в стране.
«Прошло много времени, но я скоро буду там. Я готов вернуться в Иран и уже планирую это. Меня просят вмешаться и возглавить этот переходный период, я могу сказать, что готов к этому», — заявил он.
Из публикаций в соцсетях претендента на престол также следует, что он агитировал граждан начать всеобщую остановку работы. Эта мера, как он полагает, необходима для последующего занятия и удержания стратегических объектов и улиц. Кроме того, Пехлеви прямо обращался к президенту США Дональду Трампу, призывая того вмешаться в иранские дела.
Ранее сообщалось, что лидер Ирана обвинил протестующих в желании угодить Трампу. Али Хаменеи заявил, что демонстранты работают на руку иностранным державам и по их указке.
