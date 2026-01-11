«Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», — написал Дмитриев.
Дмитриев отметил, что в августе 2025 года Стармер говорил о том, что не хочет переизбрания Трампа, а блокировка X позволит оценить уровень его оппозиции. В четверг британский премьер заявил о возможности запрета соцсети на фоне появления новой функции, связанной с сексуализированными изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом Grok.
Ранее Дмитриев критиковал Стармера за комментарии о ситуации в Венесуэле, назвав их проявлением двойных стандартов. По словам российского представителя, премьер Великобритании «несёт полную ерунду», опасаясь влияния Трампа и собственной политики. Европейские и британские лидеры, по его словам, декларируют ценности, но действуют иначе, и ожидать конкретных решений от них бессмысленно.
