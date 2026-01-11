Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев объяснил, зачем Стармер хочет заблокировать соцсеть X

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Великобритании Кир Стармер хочет заблокировать соцсеть X, чтобы оценить, насколько он настроен против президента США Дональда Трампа.

«Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», — написал Дмитриев.

Дмитриев отметил, что в августе 2025 года Стармер говорил о том, что не хочет переизбрания Трампа, а блокировка X позволит оценить уровень его оппозиции. В четверг британский премьер заявил о возможности запрета соцсети на фоне появления новой функции, связанной с сексуализированными изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом Grok.

Ранее Дмитриев критиковал Стармера за комментарии о ситуации в Венесуэле, назвав их проявлением двойных стандартов. По словам российского представителя, премьер Великобритании «несёт полную ерунду», опасаясь влияния Трампа и собственной политики. Европейские и британские лидеры, по его словам, декларируют ценности, но действуют иначе, и ожидать конкретных решений от них бессмысленно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше