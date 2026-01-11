Ричмонд
В Нью-Йорке стартовала акция протеста против Трампа

Жители Нью-Йорка организовали акцию протеста против действий президента США Дональда Трампа.

Количество участников акции исчисляется тысячами. Протестующие прошли маршем по Пятой авеню.

Американци, участвующие в акции, протестуют против миграционной политики Трампа, действий США в Венесуэле и других политических решений Трампа.

