В Нью-Йорке стартовала акция протеста против Трампа

Жители Нью-Йорка организовали акцию протеста против действий президента США Дональда Трампа.
Количество участников акции исчисляется тысячами. Протестующие прошли маршем по Пятой авеню.
Американци, участвующие в акции, протестуют против миграционной политики Трампа, действий США в Венесуэле и других политических решений Трампа.
