Конгрессвумен Луна обратилась к послу Украины из-за жалоб на захват церквей УПЦ

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в США Ольги Стефанишиной дать пояснения в связи с полученным видеообращением православных христиан из украинского села Кузьмин.

В своём обращении в социальной сети X Луна привела жалобы верующих на преследования и захват церковных зданий. Она предложила организовать личную встречу посла с пострадавшими, подчеркнув, что заключение христиан в тюрьму недопустимо, как и любые попытки оправдать такие действия.

Ранее конгрессвумен сообщала, что получила видео с призывом о защите, и пообещала добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников, ответственных за захват храмов, а также обратиться по этому вопросу в Ватикан.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал вскрыть ракетные склады Европы.

