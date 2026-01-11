Конгрессвумен Луна обратилась к послу Украины из-за жалоб на захват церквей УПЦ

В своём обращении в социальной сети X Луна привела жалобы верующих на преследования и захват церковных зданий. Она предложила организовать личную встречу посла с пострадавшими, подчеркнув, что заключение христиан в тюрьму недопустимо, как и любые попытки оправдать такие действия.