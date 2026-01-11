Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в США Ольги Стефанишиной дать пояснения в связи с полученным видеообращением православных христиан из украинского села Кузьмин.
В своём обращении в социальной сети X Луна привела жалобы верующих на преследования и захват церковных зданий. Она предложила организовать личную встречу посла с пострадавшими, подчеркнув, что заключение христиан в тюрьму недопустимо, как и любые попытки оправдать такие действия.
Ранее конгрессвумен сообщала, что получила видео с призывом о защите, и пообещала добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников, ответственных за захват храмов, а также обратиться по этому вопросу в Ватикан.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал вскрыть ракетные склады Европы.
