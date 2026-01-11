Мечтавший похитить Путина министр обороны Британии застрял в поезде во время визита в Киев

Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал, что украинская система ПВО не справляется с защитой столицы. По его словам, ресурсов противовоздушной обороны недостаточно даже для Киева, не говоря уже о других регионах страны. Кличко подчеркнул, что Украине срочно требуются дополнительные зенитные комплексы и средства защиты от воздушных ударов.