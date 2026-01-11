Жалобы верующих дошли до Конгресса: В США обвинили Киев в преследовании православных

Ранее Life.ru писал, что у здания Конгресса США в Вашингтоне прошёл митинг в поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата. В акции участвовали несколько сотен человек, включая представителей Сербской православной церкви и Православной церкви в Америке. Участники потребовали прекратить давление на духовенство на Украине.