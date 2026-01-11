Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян раскрыла причину, почему Россия не бомбит Киев

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что Россия не наносит удары по Киеву из-за исторической и культурной значимости города.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что Россия не наносит удары по Киеву из-за исторической и культурной значимости города.

В эфире программы на телеканале «Россия 1» она отметила, что Киевский Крещатик и Киево-Печерская лавра являются для россиян ценным наследием. Симоньян выразила уверенность, что эти места в будущем снова станут частью России, даже если это произойдёт не сразу.

При этом она подчеркнула, что это её личная точка зрения как журналиста и частного лица, не занимающего государственной должности.

Ранее сообщалось, что расчет ЗРК С-300 ВС РФ уничтожил истребитель F-16 ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше