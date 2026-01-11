Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что Россия не наносит удары по Киеву из-за исторической и культурной значимости города.
В эфире программы на телеканале «Россия 1» она отметила, что Киевский Крещатик и Киево-Печерская лавра являются для россиян ценным наследием. Симоньян выразила уверенность, что эти места в будущем снова станут частью России, даже если это произойдёт не сразу.
При этом она подчеркнула, что это её личная точка зрения как журналиста и частного лица, не занимающего государственной должности.
Ранее сообщалось, что расчет ЗРК С-300 ВС РФ уничтожил истребитель F-16 ВСУ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.