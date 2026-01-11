Ричмонд
Лондон и Берлин обсуждают отправку войск НАТО в Гренландию

Великобритания и Германия обсуждают вариант отправки дополнительных военных сил в Гренландию. Как сообщает агентство Bloomberg, инициативу продвигает группа европейских стран, рассчитывая усилить контроль над Арктикой и показать США серьёзность намерений Европы в вопросах безопасности региона.

Источник: Life.ru

В Берлине предлагают рассмотреть формат объединённой миссии НАТО для защиты острова и арктических маршрутов. Премьер Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, настаивает на наращивании военного присутствия союзников на Крайнем Севере. Ожидается, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в начале следующей недели обсудит эту тему в США на переговорах с госсекретарём Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее Life.ru писал, что в США уже звучат призывы не допустить силовых сценариев вокруг Гренландии. Конгрессмен-демократ Тед Лью публично обратился к американским военным и призвал их не выполнять возможный приказ американского лидера Дональда Трампа о захвате острова, назвав его незаконным. Он напомнил, что Гренландия входит в состав Дании — союзника по НАТО, а военные США присягают конституции, а не президенту.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

