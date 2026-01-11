Лондон и Берлин обсуждают отправку войск НАТО в Гренландию

Ранее Life.ru писал, что в США уже звучат призывы не допустить силовых сценариев вокруг Гренландии. Конгрессмен-демократ Тед Лью публично обратился к американским военным и призвал их не выполнять возможный приказ американского лидера Дональда Трампа о захвате острова, назвав его незаконным. Он напомнил, что Гренландия входит в состав Дании — союзника по НАТО, а военные США присягают конституции, а не президенту.