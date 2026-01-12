Ричмонд
В Иране объявлен трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков

Иранское правительство объявило общенациональный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков. Об этом 11 января сообщило гостелерадио Ирана.

В Иране погибли десятки силовиков в ходе протестов.

«Траур объявляется по погибшим в результате “иранской национальной борьбы против США и Израиля”. Президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру и призывает граждан страны выйти на национальный марш 12 января», — сообщили власти в заявлении, его текст приводит ТАСС.

В Иране введен траур на всей территории страны после сообщений о массовых жертвах среди сил безопасности в ходе столкновений с погромщиками. По данным властей погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов. Речь идет о сотрудниках полиции и других силовых структур, которые были задействованы в обеспечении порядка во время массовых выступлений и сопутствующих им столкновений. Власти подчеркивают, что данные о числе погибших уточняются, поскольку информация о новых инцидентах продолжает поступать из регионов.

