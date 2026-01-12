Путин отметил, что в работе прокуратуры не может быть места равнодушию

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении работников органов прокуратуры России с профессиональным праздником отметил, что в их работе не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу и выразил уверенность, что они и впредь будут надежно стоять на страже закона и правопорядка.