Новости СВО. ВС РФ освободили Белогорье и Приморское, диверсанты ВСУ бежали из Купянска, Киев и Вашингтон подпишут новое соглашение, 12 января

Штурмовики группировки «Север» за сутки заняли до 750 метров Сумщины в Сумском и Краснопольском районах. В то же время на Тёткинском и Глушковском участках, которые находятся у границ Курской области, линия фронта не претерпела изменений. Артиллеристы и операторы дронов бьют по позициям противника в районах Рыжевки и Павловки.