Новости СВО. ВС РФ освободили Белогорье и Приморское, диверсанты ВСУ бежали из Купянска, Киев и Вашингтон подпишут новое соглашение, 12 января

Курская область, 12 января.
Командование ВСУ выводит из Сумской области силы 411 беспилотных систем на восстановление личного состава из-за потерь. Боевики этого подразделения использовали дроны «Вампир» и «Дартс» для ударов по территории Курской области.
Штурмовики группировки «Север» за сутки заняли до 750 метров Сумщины в Сумском и Краснопольском районах. В то же время на Тёткинском и Глушковском участках, которые находятся у границ Курской области, линия фронта не претерпела изменений. Артиллеристы и операторы дронов бьют по позициям противника в районах Рыжевки и Павловки.
На рубеже между Андреевкой и Варачина бойцы ВС РФ планомерно вклиниваются в оборону ВСУ, чтобы расширить «буферную зону» вдоль границ Курской области.
— Попутно с этим наши штурмовики заняли Алексеевку и продвинулись на юг от села. Одновременно было движение и в сторону Андреевки, которую охватили с двух сторон, — пишут авторы канала «Архангел Спецназа».
Между сёлами сейчас есть карман, где ВСУ сохраняют свои позиции. Недостаток пехоты на этом направлении Киев пытается компенсировать при помощи подразделений БПЛА.
Запорожская область, 12 января.
Подразделения группировки «Днепр» освободили село Белогорье в Запорожской области. Небольшой населённый пункт находится на трассе от Орехова до Пологов недалеко от Малой Токмачки, которую ВС РФ заняли в ноябре минувшего года.
— Группировка «Днепр» расчищает подступы к Орехову — главному укрепрайону ВСУ в Запорожской области, откуда летом 2023-го началось украинское контрнаступление. Когда этот бастион падёт, у противника не останется серьёзных оборонительных рубежей вплоть до Запорожья, — поделился военкор Александр Коц.
Успехи у Армии России есть и на западе Запорожской области. Солдаты 108-го полка ВДВ освободили село Приморское, что севернее Степногорска, сообщает военный аналитик Анатолий Радов.
Через небольшую реку Конку находится Малокатериновка, жилая застройка которой продолжается до Кушугума. Этот населённый пункт слился с посёлком Балабино, а Балабино, в свою очередь, примыкает к южным окраинам Запорожья.
— И не смотрите на старые карты. Это ранее, когда устье Конки подпиралось Каховским водохранилищем, оно было «полноводным», с массой рукотворных прудов. Сейчас это, по сути, ручей в несколько метров шириной, — рассказал Юрий Подоляка.
Харьковская область, 12 января.
Бойцы Армии России продвинулись до южных окраин села Подолы, которое находится восточнее Купянска. В самом городе наши солдаты сорвали попытку ВСУ установить флаг на городской администрации. Также на этом направлении ВС РФ отразили две атаки украинских боевиков в районах Благодатовки и Купянска-Узлового.
Высокая интенсивность боёв продолжается и в зоне ответственности группировки «Север». Ещё 15 зданий заняли наши бойцы в Волчанских Хуторах, продвинувшись вглубь населённого пункта на расстояние до 350 метров.
Донецкая Народная Республика, 12 января.
Российские подразделения расширили зону контроля между Платоновкой и Резниковкой. Бойцы «закрыли» карман между населёнными пунктами и почти полностью заняли балку юго-западнее Платоновки.
Дроны и артиллерия делают всё, чтобы перерезать логистический узел ВСУ, по которому идёт снабжение группировки в Закотном. В северной части села продолжаются бои за позиции.
— Есть успехи в продвижении наших воинов в Ильичёвке. Планомерно выдавливаем противника на противоположный берег реки Северский Донец, — отмечает канал «Дневник десантника».
Артиллеристы 238-й гвардейской артиллерийской бригады «Южной» группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Киев расформировал «Иностранный легион».
Четыре полка «Иностранного легиона» ВСУ были переданы в состав штурмовых войск.
Процесс ликвидации сопровождался недовольством и требованиями со стороны командиров сохранить подразделения как есть. Одного из офицеров после того, как он публично об этом заявил, уволили.
— Кто из иностранцев был бы доволен, если ранее они были как привилегированные, а теперь приравниваются к обычному мясу, — отмечает «Архангел спецназа».
При этом «Иностранный легион» ГУР, состоящий из латиноамериканских наёмников, пока остаётся. Скорее всего, временно, с учётом проблем с набором и оттоком боевиков.
Новое соглашение Украины и США.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский подпишут новое соглашение на экономическом форуме в Давосе, который пройдёт с 19 по 23 января. На этот раз документ будет посвящён восстановлению Украины.
Как сообщают западные СМИ, проект, получивший название «План экономического процветания», знаменует собой решающий шаг в стратегии Киева: использовать свои ресурсы и потенциал восстановления для получения гарантий безопасности от Вашингтона.
Отметим, что сейчас потребности в восстановлении Украины оценивают в 800 млрд долларов, растянутые на 10 лет.
Соглашение явно вдохновлено сделкой по редкоземельным металлам, подписанной Трампом и Зеленским в минувшем году. Причём оно уже дало свои плоды — 9 января компания, финансируемая США, начала разработку месторождений лития.