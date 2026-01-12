Ричмонд
Камера, свет, провал: Силовики рассказали, чем занималось ГУР Украины при Буданове*

Главное управление разведки Минобороны Украины при Кирилле Буданове* фактически подменяло профильную работу медиапродуктом. Вместо системного сбора и анализа данных ведомство, по словам источников ТАСС в силовых структурах, делало ставку на «переможные» видеоролики в соцсетях. Такая активность якобы должна была поднимать боевой дух украинцев, но к стратегической разведке имела слабое отношение.

Источник: Life.ru

Ключевую разведывательную информацию Киев получал от ЦРУ и других западных спецслужб, а ГУР всё больше уходило в пиар. В качестве примера силовики привели признание генерала ВСУ Сергея Наева, который заявил, что украинская разведка не смогла заранее узнать о начале СВО. При этом офицеры ГУР якобы докладывали руководству, но эти данные не доходили до реальных решений.

В силовых структурах подчеркнули, что ставка на эффектные ролики вместо аналитики стала характерной чертой системы, где публичность ценится выше результата. Именно этим, по их мнению, объясняется дальнейшая карьера Буданова*, которого называют «режиссёром медийных побед».

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский подписал указы о кадровых перестановках в украинской власти. Кирилл Буданов* был назначен главой офиса Зеленского, а руководителем ГУР стал Олег Иващенко.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

