Камера, свет, провал: Силовики рассказали, чем занималось ГУР Украины при Буданове*

Ключевую разведывательную информацию Киев получал от ЦРУ и других западных спецслужб, а ГУР всё больше уходило в пиар. В качестве примера силовики привели признание генерала ВСУ Сергея Наева, который заявил, что украинская разведка не смогла заранее узнать о начале СВО. При этом офицеры ГУР якобы докладывали руководству, но эти данные не доходили до реальных решений.
В силовых структурах подчеркнули, что ставка на эффектные ролики вместо аналитики стала характерной чертой системы, где публичность ценится выше результата. Именно этим, по их мнению, объясняется дальнейшая карьера Буданова*, которого называют «режиссёром медийных побед».
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский подписал указы о кадровых перестановках в украинской власти. Кирилл Буданов* был назначен главой офиса Зеленского, а руководителем ГУР стал Олег Иващенко.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.