Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании «киберкупола»

БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Соглашение о совместной работе в области безопасности, предполагающей создание немецкого «купола» для отражения кибератак, подписали глава МВД ФРГ Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет газета Handelsblatt.

Источник: © РИА Новости

Как уточняет газета, соглашение было подписано по итогам двухдневного визита министра ФРГ в Израиль.

«Германия и Израиль намерены значительно расширить сотрудничество в сфере противодействия цифровым угрозам. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписали в этой связи пакт о безопасности, который, в частности, предусматривает разработку так называемого “киберкупола” в Германии», — пишет издание.

Издание уточняет, что система будет автоматически обнаруживать и отражать кибератаки и нападения с использованием БПЛА. Соглашение предусматривает тесную интеграцию немецких и израильских возможностей в области кибербезопасности.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше