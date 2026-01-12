СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании «киберкупола»

Как уточняет газета, соглашение было подписано по итогам двухдневного визита министра ФРГ в Израиль.
«Германия и Израиль намерены значительно расширить сотрудничество в сфере противодействия цифровым угрозам. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписали в этой связи пакт о безопасности, который, в частности, предусматривает разработку так называемого “киберкупола” в Германии», — пишет издание.
Издание уточняет, что система будет автоматически обнаруживать и отражать кибератаки и нападения с использованием БПЛА. Соглашение предусматривает тесную интеграцию немецких и израильских возможностей в области кибербезопасности.