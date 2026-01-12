Ричмонд
Telegraph: Захват танкера Marinera был сигналом Путину от Трампа по Украине

Захват нефтяного танкера Marinera, который шел под флагом РФ, был сигналом от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на бывших и действующих чиновников в США.

По их словам, решения главы Белого дома захватить танкер под флагом России и поддержать новый законопроект об антироссийских санкциях стали сигналом для Путина о том, что Москва должна поспешить с урегулированием конфликта на Украине.

— Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился, — заявил изданию источник, который контактирует с ближайшим окружением Трампа.

Другой источник отметил, что стратегия, которой придерживается Кремль на переговорах, все больше «утомляет» американского лидера.

— Администрацию США утомляет то, что русские используют стратегию «два шага вперед, один шаг назад». Кажется, что они готовы, а когда возникают вопросы, в которых, как нам казалось, они были бы готовы уступить, они или наращивают темпы наступления, или на время прекращают переговоры, — пояснил он.

По словам собеседников издания, Трамп все больше разочаровывается в главе России. В частности, он стал склоняться к точке зрения европейских союзников, что Москва тянет время.

7 января европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера Marinera в Атлантическом океане.

Ранее стало известно, что США проводят задержание нефтяного танкера Marinera, который зарегистрирован под флагом РФ. По информации журналистов, судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель.

