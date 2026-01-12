Российские штурмовики обошли минные поля и застали ВСУ врасплох

В результате штурма противник понёс потери и отступил, а российские бойцы оперативно заняли захваченные позиции и организовали их оборону. В ведомстве подчеркнули, что именно благодаря профессионализму и действиям Хакирова удалось избежать потерь в группе и обеспечить успешный захват рубежа для дальнейшего наступления.