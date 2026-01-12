Российская штурмовая группа успешно атаковала укреплённую позицию вооружённых сил Украины, застав противника врасплох. Как сообщило Министерство обороны РФ, группа получила задачу ликвидировать вражеский опорный пункт, находившийся на одном из тактических направлений наступления.
Приближаясь к цели, стрелок-сапёр штурмовой роты рядовой Али Хакиров обнаружил минное заграждение, обезвредил мины на узкой тропе и провёл по ней товарищей. Украинские военные не ожидали атаки с этого направления и были быстро подавлены.
В результате штурма противник понёс потери и отступил, а российские бойцы оперативно заняли захваченные позиции и организовали их оборону. В ведомстве подчеркнули, что именно благодаря профессионализму и действиям Хакирова удалось избежать потерь в группе и обеспечить успешный захват рубежа для дальнейшего наступления.
Ранее сообщалось, что расчет ЗРК С-300 ВС РФ уничтожил истребитель F-16 ВСУ.
