Сенат США проголосует за усиление санкций против России

По данным конгресса, инициативу уже поддержали 84 сенатора из обеих партий, однако официальная дата рассмотрения пока не назначена. Законопроект направлен на дополнительное давление не только на Россию, но и на государства, которые продолжают закупать у нее нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Таким образом, российским торговым партнерам будут угрожать вторичные американские пошлины.