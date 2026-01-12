Голосование по пошлинам против РФ и ее партнеров может пройти на неделе.
Сенат США на этой неделе может приступить к голосованию по законопроекту об усилении санкций против России, который предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран — покупателей российских энергоносителей. Об этом сообщают российские СМИ.
«Сенат США на этой неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций против России. Документ пылился в сенате с апреля прошлого года. Соавтор законопроекта, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)», — сообщает РИА Новости.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал, что президент США Дональд Трамп одобрил усиление санкций против РФ. Однако американский лидер выразил надежду, что его не придется использовать.
По данным конгресса, инициативу уже поддержали 84 сенатора из обеих партий, однако официальная дата рассмотрения пока не назначена. Законопроект направлен на дополнительное давление не только на Россию, но и на государства, которые продолжают закупать у нее нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Таким образом, российским торговым партнерам будут угрожать вторичные американские пошлины.
После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года США уже ввели рекордное число ограничительных мер против нескольких тысяч российских граждан, компаний и госструктур. Наряду с персональными санкциями Вашингтон расширил секторальные запреты, ограничив поставки в РФ сотен видов высокотехнологичной продукции, оборудования и комплектующих, а также доступ российских банков к международной финансовой системе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что новые западные санкции, включая американские, не способны критически повлиять на устойчивость российской экономики. По его оценке, попытки ограничить экспорт российской нефти и нефтепродуктов создают риски скачка мировых цен на сырье и топлива. Путин подчеркивал, что ужесточение ограничений против российской нефти может привести к подорожанию топлива на автозаправках в США и других странах, импортирующих нефтепродукты.